Москва, 14 июня, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник спрогнозировал второй этап контрнаступления ВСУ в Донбассе. Об этом он заявил в интервью «Московскому комсомольцу» в среду, 14 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Крапивник оценил силы украинской армии и отметил, что дела у неё идут не оптимистично. Об этом говорит наблюдаемая сейчас пауза в активных действиях украинской стороны, которая по планам Киева должна была состояться уже в глубине российской обороны. Но, как заявил бывший офицер, появилась информация о второй фазе контрнаступления, которая, по сообщениям в Telegram-каналах, может начаться 26 июня.

«Бои не прекратились, они идут, но, может, не так интенсивно. Потому что для дальнейших боевых действий противнику необходимо реорганизоваться — вывести и заменить потери, перевооружиться, отдохнуть и снова идти в бой», — процитировал Крапивника «МК».

По его мнению, ВСУ вскоре снова пойдут в бой, так как того требуют США. Крапивник предположил, что главным направлением может стать Мариуполь, так как ВСУ заинтересованы в открытом пути к Азовскому морю.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня президент России Владимир Путин констатировал начало украинского контрнаступления, о котором говорит применение украинскими войсками их стратегических резервов. Российский лидер подчеркнул, что все попытки Киева наступать провалились, но его наступательный потенциал остаётся. Американский публицист Сеймур Хёрш после этого заявил, что контрнаступление украинских войск не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни США, ни НАТО. В настоящее время, по словам журналиста, в украинской армии хватает тех, кто изначально называет контрнаступление заранее обречённым.