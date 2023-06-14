В пятиэтажке в Казани вспыхнул крупный пожар
Казань, 14 июня, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на улице Чехова в Казани, сообщил 14 июня Telegram-канал «112».
Кадр из видео
Пожар в пятиэтажном доме в Казани
«Огнём охвачена вся кровля», — говорится в сообщении.
По информации источника, площадь возгорания составляет более тысячи квадратных метров. Пожару присвоен четвертый уровень сложности.
Информация о возможных пострадавших пока не поступала.
В пятиэтажке в Казани вспыхнул крупный пожар