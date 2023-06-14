В пятиэтажке в Казани вспыхнул крупный пожар

Казань, 14 июня, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на улице Чехова в Казани, сообщил 14 июня Telegram-канал «112».

Кадр из видео Пожар в пятиэтажном доме в Казани

«Огнём охвачена вся кровля», — говорится в сообщении.

По информации источника, площадь возгорания составляет более тысячи квадратных метров. Пожару присвоен четвертый уровень сложности.

Информация о возможных пострадавших пока не поступала.