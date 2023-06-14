Мелитополь, 14 июня, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Наступление ВСУ в Запорожской области не принесло украинской стороне совершенно никаких успехов. Об этом 14 июня сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Уничтоженная военная техника ВСУ на Запорожском направлении

«Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг», — сказал глава региона.

Он также сообщил, что боевые действия сейчас идут на Времевском выступе, расположенном на границе Запорожской области и ДНР. Балицкий подчеркнул, что в регионе выстроили серьёзные укрепления, установили 20 противотанковых ракетных комплексов «Корнет».

«Я просил президента, он лично включался в вопрос поставки «Корнетов», — рассказал губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ предпринимает попытки прорвать линию обороны российской армии с 4 июня по нескольким направлениям. В Министерстве обороны России отметили, что украинские войска не добиваются поставленных задач и несут большие потери.

13 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ бросили на Времевский выступ подразделения, которые наспех создавали из остатков разбитых формирований. Российские бойцы отразили все атаки на этом направлении. Также они отбили две атаки, которые враг предпринял на следующий день.

В Минобороны 14 июня также сообщили, что украинская сторона с 4 июня непосредственно в атаках потеряла около 7,5 тысячи военных убитыми и ранеными.