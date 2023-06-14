* — запрещённая в России террористическая организация

Дамаск, 14 июня, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Россиянина Константина Башарова похитили террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Информацию об этом RT сообщили родные мужчины.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Близкий друг похищенного рассказал, что мужчина после 8 мая долго не выходил на связь. С супругой он не общался с 7 мая. О похищении женщина узнала 10 июня, когда увидела видеоролик с мужем. В видеообращении он рассказал, что с 2017 года работает в Сирии оператором по добыче нефти и газа. Также мужчина сообщил, что его похитили 8 мая 2023 года с работы террористы.

Родные Башарова обратились в МИД России, посольство страны в Дамаске, ФСБ и администрацию президента с просьбой спасти мужчину из плена.

Как сообщало ИА Регнум, в январе боевики из террористических группировок в Буркина-Фасо похитили около 60 женщин. Похищение произошло в окрестностях Арибенды. Там террористы совершили нападение на группу женщин, занимавшихся собирательством в лесистой местности города.