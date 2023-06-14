Берлин, 14 июня, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Прокуратура Берлина проверит солиста Rammstein Тилля Линдеманна после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило 14 июня издание Der Tagesspiegel.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Тилль Линдеманн

В немецких СМИ в последнее время не раз появлялись новости о заявлениях в правоохранительные органы о предполагаемых домогательствах со стороны музыканта.

«Расследование начато по подозрению в нарушении статьи 177 уголовного кодекса Германии (сексуальное домогательство)», — сообщила газета.

Линдеманн не раз попадал на первые строчки новостей со скандальными заголовками. Так, в 2021 году, во время его пребывания в России, к вокалисту Rammstein пришла полиция. Поводом послужило нарушение им антиковидных мер из-за его предполагаемого концерта в Тверской области. По данным правоохранителей, концерт запланировали, несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий.

Также Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в незаконном использовании произведений. Представители музея заявили, что Линдеманн незаконно продаёт NFT-токены с изображениями произведений искусства. Музыкант якобы нарушил договор с музеем о том, что изображения картин и предметов искусства будут демонстрироваться только в его клипе.