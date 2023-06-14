Брянск, 14 июня, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Украинские военные 14 июня обстреляли из миномётов деревню Грудскую Севского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«В результате миномётного обстрела пострадали два человека», — написал глава области.

Богомаз сообщил, что пострадавших на скорой помощи привезли в районную больницу. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.

ВСУ регулярно обстреливают российские населённые пункты, находящиеся вблизи украинской границы, в том числе гражданские объекты в Брянской области. 2 июня Богомаз сообщил об обстреле села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Тогда обошлось без пострадавших.

14 июня украинские боевики также обстреляли посёлок Глушково в Курской области. Там ранения получили два мирных жителя. Им потребовалась госпитализация.