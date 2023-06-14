В загоревшемся в Москве Lamborghini находился певец Nikolaos
Загоревшийся на Смоленском бульваре Lamborghini принадлежит певцу Nikolaos
Москва, 14 июня, 2023, 19:10 — ИА Регнум. За рулём загоревшегося на Смоленском бульваре в Москве Lamborghini находился певец Nikolaos. Об этом сообщил источник ИА Регнум.
EPA/IDREES MOHAMMED/ТАСС
Lamborghini
По предварительным данным, в результате возгорания автомобиля никто не пострадал.
Сообщения о возгорании спорткара появились в Telegram вечером среды. Lamborghini загорелся прямо во время движения, из него повалил чёрный дым. Водителю пришлось остановиться, чтобы потушить огонь. Справиться с возгоранием удалось быстро, непоправимых последствий оно не повлекло.