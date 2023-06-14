Саратов, 14 июня, 2023, 19:05 — ИА Регнум. В Тольятти умер 29-летней капитан любительской команды «Хали-Гали» Глеб Березовский. Об этом сообщается на странице любительской Тольяттинской футбольной лиги (ТФЛ) во «ВКонтакте».

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Скончался Глеб Березовский. О точных причинах смерти пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Позже один из пользователей социальной сети «ВКонтакте» опубликовал видео части трансляции футбольного матча. На видео попал момент, когда футболист лежит на газоне стадиона, а к нему сбегаются игроки обеих команд. Комментатор трансляции отметил, что это Глеб Березовский.

Оргкомитет 14 июня из-за смерти игрока принял решение перенести матчи 12-го тура Премьер-лиги ТФЛ.

29-летний капитан любительской футбольной команды в Тольятти Глеб Березовский сыграл 208 игр, забил 96 голов, получил 25 желтых карточек и ни одной красной.