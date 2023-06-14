Москва, 14 июня, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Телеведущему Валдису Пельшу провели экстренную операцию на сердце. Об этом 14 июня сообщил Telegram-канал Mash.

Владимир Гердо/ТАСС Валдис Пельш

Пельшу успешно провели стентирование коронарной артерии (операция по лечению ишемической болезни сердца). Уточняется, что сначала ему провели коронарную ангиографию и уже в процессе диагностировали атеросклероз коронарной артерии.

«Чтобы не допустить инфаркта миокарда, врачам пришлось вмешаться. В одну из артерий, которая питает сердце, они установили стент — специальную металлическую сетку, которая восстановила просвет сосуда», — говорится в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало о госпитализации Пельша из-за проблем с сердцем. По информации Telegram-каналов, шоумен обратился к врачам с жалобами на сбои в работе сердца. Его директор Табриз Шахиди прокомментировал новость и заявил, что это была плановая ежегодная проверка здоровья. При этом сообщения о проблемах со здоровьем артиста появились ещё в марте 2022 года, когда его также госпитализировали с жалобами.