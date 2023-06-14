Вена, 14 июня, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Представители западных делегаций покинули зал заседаний встречи ОБСЕ, когда российская сторона продемонстрировала осколки боеприпасов к РСЗО HIMARS, которые используют Вооружённые силы Украины (ВСУ) для обстрела Донбасса, сообщил корреспонденту РИА Новости глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

РИА Новости Осколки снарядов от HIMARS

«Им просто невыносимо слышать реальные факты, подтверждающие причастность Запада к военным преступлениям Украины», — объяснил собеседник такое поведение дипломатов.

Гаврилов рассказал, что во время выступления российская сторона спросила у делегатов, как бы они отреагировали, если бы что-то подобное было содеяно в отношении, например, англичан в Ирландии, французов в Бельгии, итальянцев в Швейцарии или шведов в Финляндии. Ответить на это дипломаты просто не могут, поэтому проще убежать, подчеркнул глава российской делегации.

Также он допустил, что в будущем российская делегация продемонстрирует и трофейный танк Leopard.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны России 14 июня заявили, что за последние сутки средства российской противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две британские крылатые ракеты Storm Shadow, а также четыре ракеты американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

ВСУ регулярно обстреливают мирные районы из РСЗО HIMARS. В частности, Каховскую ГЭС ВСУ длительное время обстреливали этими ракетами. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с подрывом ГЭС, заявил, что теракт противоречил интересам России, так как это ухудшило ситуацию в регионе. В том числе наводнение помешало наступлению украинских сил на направлении, выгодном для российской армии.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 3 июня сообщил, что украинские военные прячут поставленные им американские реактивные системы залпового огня HIMARS и стараются не подвозить их близко к линии фронта.