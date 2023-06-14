Москва, 14 июня, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Запад пытается выполнить свои обязательства по защите Украины, но при этом не пустить её в НАТО — именно этим объясняются разговоры о сотрудничестве НАТО и Киева по «израильском варианту». Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июня заявил замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По мнению эксперта, крайне маловероятно, что Киев получит сотрудничество с Североатлантическим альянсом по «израильской модели». Такое партнёрство предусматривает почти неограниченную помощь, как финансовую, так и военную, разве что без прямого вовлечения в военные действия. С другими государствами, как полагает Храмчихин, это невозможно, потому что Израиль — это особая ситуация. Таких стран больше нет, не говоря уже о том, что в США действует очень сильное произраильское лобби.

Кроме того, эксперт призвал не забывать, что Израиль располагает собственной развитой военной промышленностью, системой подготовки личного состава и мощной армией, которая превосходит вооружённые силы практически всех государств Европейского союза.

«Поэтому разговоры о некоем особом сотрудничестве с НАТО — это попытка выполнить обязательства по защите Украины, которые взял на себя Запад, но при этом не пустить Киев в НАТО», — считает Храмчихин.

Он убеждён, что Запад сам загнал себя в ситуацию, когда он оказывается должен Киеву и в политическом смысле зависит от Украины, которая, в свою очередь, зависит от Запада экономически. Причина такого странного положения дел в том, что пропаганда США сформировала такую картину мира, в которой мирная, демократическая Украина защищается от ничем не мотивированной агрессии, а Запад будет помогать, пока Киев не победит.

«Отсюда появляются сообщения о некоем «особом формате», но практически это нереализуемо», — подытожил Храмчихин.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, согласно сведениям The New York Times, в Белом доме изучают возможность предложить киевскому режиму такой сценарий сотрудничества с НАТО, который установлен между Североатлантическим альянсом и Израилем. При этом администрация Байдена будто бы предусмотрительно уточняет, что вряд ли готова брать на себя точно такие же обязательства перед Киевом, какие у него есть перед Тель-Авивом.

В Государственной думе к подобным вариантам отнеслись со сдержанным скепсисом. Так, депутат первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заметил, что израильский сценарий нельзя механически перенести на украинскую ситуацию, которая кардинально отличается от той, что сложилась на Ближнем Востоке. При этом он не исключил того, что причина появления таких сценариев связана с не самыми успешными итогами наступления ВСУ, что может подталкивать США к попыткам сохранить лицо в не самой выгодной для них обстановке.