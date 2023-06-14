Москва, 14 июня, 2023, 18:43 — ИА Регнум. В Москве мужчину обвинили в изнасиловании собственной дочери. Как сообщил 14 июня РЕН ТВ, обвиняемый уже был ранее судим за аналогичное деяние.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По материалам следствия, москвич изнасиловал девочку, когда находился в гостях у знакомого. Предварительно он избил её.

«Позднее мужчина повторил преступление в августе 2022 года», — сообщил источник телеканала.

Судимости по статье об изнасиловании мужчина отбывал в 1980-е и 1990-е годы. В настоящий момент мужчину арестовали.

Ранее источник ИА Регнум сообщил, что студентка МГУ стала жертвой сталкера после университетского бала. Инцидент произошёл с ней зимой, но рассказала она о нём лишь в июне. По словам девушки, на репетициях постановки новогоднего праздника молодой человек проявлял к ней чрезмерное внимание, но не получал ответа. Время спустя они встретились в гостинице, где девушка по незнанию выпила бокал напитка, от которого у неё закружилась голова. Молодой человек, воспользовавшись беспомощным состоянием, попытался её изнасиловать, однако ей удалось сбежать. По факту случившегося правоохранители начали проверку.