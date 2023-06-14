Киев, 14 июня, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Киевские чиновники закупили барабаны в бомбоубежища на $24 тысячи. Как стало известно 14 июня, их в количестве 306 штук закупила Днепровская районная администрация.

Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press Бомбоубежище на Украине

Как сообщил Telegram-канал «Страна. ua», указанная в тендере цель закупки — «психологическая разгрузка детей в укрытиях во время воздушных тревог». Вместе с барабанами из натуральной кожи чиновники приобрели и 153 комплекта палочек к ним.

Как сообщало ИА Регнум, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о непригодности каждого четвёртого бомбоубежища в стране. Укрытия оказались либо неподготовленными, либо вовсе закрытыми. Клименко проверил более 4800 убежищ на Украине после того, как киевляне не смогли попасть в убежище во время воздушной тревоги. Закрытым оказалось каждое второе укрытие.

После этого жители столицы Украины выразили своё негодование работой мэра Киева Виталия Кличко. Горожане объявили ему о проблеме с вечно закрытыми бомбоубежищами. В ответ Кличко заявил, что обладает разрозненной информацией — кто-то говорит, что убежище открыто, кто-то — что закрыто.