Вашингтон, 14 июня, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Запад начнёт подталкивать Киев к переговорам с Москвой, если контрнаступление ВСУ провалится. Об этом заявила обозреватель Карен Деюнг в статье, опубликованной 14 июня газетой The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Наступление ВСУ

Журналист привела комментарии представителей Пентагона и военных экспертов. Они отмечают, что страны Запада испытывают сложности при оказании помощи Украине.

«Поддержка конфликта выявила сложности с производством в оборонной сфере, а также обострившуюся из-за пандемии нехватку снабжения и рабочей силы», — отметила Деюнг.

Кроме того, как оказалось, Запад неверно оценил состояние российской армии. Специалисты ошибочно считали, что военнослужащие плохо обучены, а военная техника неисправна.

Деюнг заявила, что президенту США Джо Байдену к выборам в 2024 году нужна убедительная победа ВСУ. Если этого не произойдёт, то на Вашингтон обрушится критика за поддержку Киева.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 14 июня сообщил, что ВСУ в ходе попыток провести контрнаступление за десять дней потеряли 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными. В эти данные не вошли те, кто погиб от ударов по украинским тылам.

Президент Владимир Путин накануне рассказал, что Украина начала атаковать российские позиции с 4 июня по нескольким направлениям. ВСУ, пытаясь добиться успеха, уже привлекли стратегические резервы, понеся при этом «катастрофические» потери. Глава государства подчеркнул, что соотношение потерь личного состава России и Украины составляет один к десяти. ВСУ при атаках потеряли более 160 танков, а российская армия — 54, причём часть из них восстановят.

12 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское руководство продолжает отправлять новые силы в Запорожскую область, не считаясь с колоссальными потерями. По его данным, на запорожском направлении ВСУ сосредоточили более 100 тысяч боевиков.

При этом даже на Западе констатировали, что контрнаступление пошло не по плану. В газете Politico обратили внимание на огромные потери ВСУ.

Также сообщается о больших потерях ВСУ в плане военной техники. Комментируя контрнаступление ВСУ, журналист CNN Фред Плейтген заявил, что «Украине приходится нелегко».

Wall Street Journal опубликовал материал, в котором украинский солдат рассказал о том, какое сопротивление встретили ВСУ, перейдя дорогу за Малой Токмачкой в Запорожской области. Поля оказались заминированы, российские военные вели обстрел с воздуха. Солдат рассказал, что украинскую армию ждала «стальная стена».