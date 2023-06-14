Москва, 14 июня, 2023, 18:25 — ИА Регнум. России действительно следует создать санитарную зону на границе с Украиной, однако учитывая, что киевский режим будет получать от Запада всё более и более дальнобойные ракеты, рубежи этой зоны придётся отодвинуть к пределам Галиции. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июня заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Сергей Корсун ИА REGNUM

По его словам, создать санитарную зону будет непросто, так как она должна занимать солидную территорию вдоль границ Брянской, Курской и Белгородской областей и простираться на тысячи квадратных километров.

В то же время создавать линию фронта по границе означает, что под удар будут попадать все приграничные города. Посему для того, чтобы создавать санитарную зону, России надо отбросить врага на десятки километров. Причём это минимум.

«Ещё осенью президент говорил о том, что мы будем отодвигать линию фронта так далеко от наших границ, как далеко будут работать самые дальнобойные системы противника. Storm Shadow сегодня работают на дистанции в сотни километров — от 300 до 500 км. Следовательно, речь может идти о всей территории, которая подконтрольна киевскому режиму», — сказал Онуфриенко.

Иными словами, противника надо отодвигать на границы Галиции. Впрочем, и это не снимет террористической угрозы и не ликвидирует атаки беспилотниками российских объектов. Военный эксперт убеждён: пока любая территория находится под контролем киевского режима, БПЛА будут летать и наносить удары. Вне зависимости от того, где будет располагаться столица этого режима.

«Угрозу создаёт не линия соприкосновения с войсками-противниками, а существование киевского режима. Он всё равно будет получать всё более и более дальнобойные ракеты», — пояснил Онуфриенко.

Таким образом, он согласился с точкой зрения зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что санитарная зона должна проходить по границе Львова. Онуфриенко полагает, что другого варианта нет.

«Поляки будут контролировать три Галицкие области — Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую. И пусть там живёт подконтрольное Польше население, среди которого, в соответствии с польскими законами, будет проводиться дебандеризация», — сказал эксперт.

По словам Онуфриенко, начать создание санитарной зоны следует со стратегического контрнаступления российских войск — например из Курской области, чтобы заставить противника убрать резервы с Запорожского фронта и перебрасывать их на другое направление, чтобы отражать наступление ВС РФ.

«Играя от обороны, серую зону создать нельзя», — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что российское руководство может изучить вопрос о создании на Украине санитарной зоны, чтобы избежать новых обстрелов территории Российской Федерации.

Глава государства тогда подчеркнул, что укрепление границы позволит обезопасить жителей России. И хотя этот процесс уже идёт сейчас достаточно быстро, риск обстрелов территории России со стороны Украины остаётся.