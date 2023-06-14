Москва, 14 июня, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Швеция не сможет определить истинных виновных в подрыве газопровода «Северный поток — 2», а всё расследование шведской прокуратуры направлено только на запутывание следов. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политический аналитик Александр Сосновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Место утечки газа на газопроводе «Северный поток — 2»

Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист, возглавляющий расследование диверсий на газопроводах «Северный поток», рассказал, что надеется уже осенью предъявить обвинения лицам, ответственным за теракты. Он отметил, что расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» близится к финальной стадии. Прокурор также поделился, что шведские следователи сотрудничают с немецкими коллегами.

«Информация, которую нам подкидывают по расследованию, — это фальшивые следы. Там много несоответствий, особенно в той последней версии, где фигурирует яхта и некие водолазы с баллонами горючей смеси. Швеция не сможет определить виновного, всё это направлено только на то, чтобы запутать следы», — отметил Сосновский.

Политолог напомнил, что последняя активно обсуждаемая в инфопространтсве версия подрыва рассказывает о некой группе лиц, которые использовали яхту «Андромеда» для доставки взрывчатки к трубопроводам. Также в западных СМИ сообщается о специальной технической смеси, с помощью которой осуществлялся взрыв.

«В Германии и Польше приобрести такую техническую смесь без регистрации невозможно. Но поскольку такой регистрации нигде не было и никто этого не знал, то такой вариант просто себя исключает. К тому же, если посчитать, для погружения на глубину 80 м даже очень хорошему боевому пловцу требуется от 4 до 6 баллонов такой смеси. Это нереальная версия, становится смешно. Автором и исполнителем может быть только страна, которая имеет технические, финансовые, технологические возможности для подобных минных работ на большой глубине», — добавил политический аналитик.

Он предположил, что всеми силами и возможностями для подрыва обладает ряд стран, среди которых США и Великобритания. Участие в деле Украины Сосновский поставил под сомнение, если только это не сопровождалось обещаниями в гарантиях безопасности со стороны западных стран-заказчиков. С политологом согласилась специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Она также отметила, что на данный момент все улики указывают на определённое государство, которому давно было выгодно осуществить подрыв.

«США делали всё возможное, чтобы эти газопроводы не были введены в эксплуатацию. Сейчас после подрыва сжиженный газ поставляется из США на европейский рынок, что американцам и их газовым компаниям очень выгодно», — указала Ярмуш.

Она добавила, что сейчас Швеция якобы нашла причастных лиц, которые были на уже знакомой всем яхте. Но таким образом шведская прокуратура пытается создать некую завесу и перевести внимание на специально засланных стрелочников от истинно виновных. По мнению юриста, осенью мы можем услышать даже фамилии этих людей, которые, предположительно, являются украинцами, их могут объявить в международный розыск, но это будет отвод глаз, и он не увенчается успехом. Как подчеркнула Ярмуш, для установления истинных виновных должна была работать международная комиссия.

«Для расследования таких происшествий должна была создаться комиссия из тех стран, которые затронуло данное происшествие: в чьей экономической зоне случилось, кому принадлежат трубопроводы, собрать доказательства причастных лиц. Комиссию вначале создали, но Россию не допустили, что свидетельствует о небеспристрастности. При этом международная комиссия распалась, так как каждая страна решила самостоятельно расследовать этот террористический акт», — добавила юрист.

Ярмуш напомнила, что президент России Владимир Путин делал заявление о том, что причастны те, кому подрыв выгоден. Более того, многие эксперты давно отметили, что обычные люди без участия государственной машины и спецслужб совершить такое были не в силах. Также эксперт добавила, что при совместном расследовании пользы было бы в разы больше, сейчас же у каждого государства свои части пазла из улик, которые без дополнения друг друга теряют суть.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о том, что к подрыву «Северных потоков» причастна Польша, могут быть информационным вбросом, однако Кремль продолжает отслеживать все материалы, касающиеся взрыва на газопроводе.

В конце мая издание Spiegel, ссылаясь на источники в прокуратуре, рассказало, что на яхте «Андромеда», которую по одной из версий использовали террористы, были найдены остатки взрывчатого вещества октогена, пригодного для использования под водой. Отмечалось, что это взрывчатое вещество широко распространено как на Западе, так и в странах Восточной Европы.

26 сентября 2022 года сразу два российских газопровода «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны и вышли из строя. Власти Швеции под предлогом сохранения конфиденциальности отказались допускать к расследованию страны ЕС, кроме Германии и Дании. Также в участии в расследовании отказали и России. Владимир Путин признал ситуацию террористическим актом. МИД России напомнил, что именно США не раз говорили о желании уничтожить газопроводы.