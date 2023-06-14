Минск, 14 июня, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он посмотрел видеозапись, на которой запечатлено, как немецкий танк Leopard разлетелся на мелкие куски после попадания в него российского снаряда. Он заявил об этом 14 июня в интервью телеканалу «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мне рассказал об этом [президент России Владимир] Путин. А потом я ему рассказал — мы тоже это сфотографировали и увидели. Россияне попали в «Леопард», боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример», — сказал он.

Лукашенко отметил, что предложил российскому лидеру показать эти кадры, на что Путин пообещал это сделать в скором времени.

Также белорусский лидер уточнил, что, по его данным, в первом бою после начала контрнаступления ВСУ российские войска уничтожили сразу восемь немецких танков.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Путин заявил, что бронемашины американского производства Bradley и немецкие танки Leopard, как это и предполагалось, прекрасно горят. Глава государства отметил, что западные страны выгребли со складов всё оружие для Украины и теперь оно осталось только в Южной Корее и Израиле, но и это в скором времени закончится.

До этого Минобороны России сообщило, что бойцы подразделений Восточной группировки во время военных действий на запорожском направлении захватили танки Leopard и БМП Bradley. В оборонном ведомстве указали, что не все образцы западной военной техники ВСУ уничтожили полностью, и часть боевые машин удалось захватить с работающими двигателями, что свидетельствует о скоротечности боя и бегстве их экипажей.