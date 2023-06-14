Будапешт, 14 июня, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Не стоит думать, что конфликт на Украине скоро завершится, заявил 14 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

По мнению дипломата, об этом говорит «отсутствие каких-либо движений с обеих сторон для прекращения конфликта». Кроме того, Киев получает от Запада военную помощь, служащие ВСУ проходят обучение в европейских странах — и это продлевает конфликт на Украине.

Также Сийярто указал на «глубокое присутствие» США в конфликте на Украине. Если бы не помощь Вашингтона, Киев был бы не способен вести боевые действия против России. Он подчеркнул, что только от соглашения России и США зависит возможность достижение устойчивого мира на Украине.

14 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о том, что вооружённый конфликт на Украине скоро закончится. Он считает, что Запад и после этого будет создавать проблемы Белоруссии и России.

13 июня президент России Владимир Путин заявил, что заявленные Россией цели СВО носят фундаментальный характер. Также он назвал достижимой целью демилитаризацию Украины и отметил, что ВПК республики ничего толком не производит и скоро просто перестанет существовать.