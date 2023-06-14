Братск, Иркутская область, 14 июня, 2023, 17:44 — ИА Регнум. В Братске до 48 человек увеличилось число отравившихся шаурмой в местном кафе, сообщил 14 июня Telegram-канал «112».

Дарья Драй ИА REGNUM

По информации источника, шаурма, которой отравились 26 взрослых и 17 детей в октябре 2019 года, делалась в этом же заведении. Однако после скандала заведение сменило вывеску.

СК возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку.

Как сообщало ИА Регнум, 13 и 14 июня в больницы Братска обратились десятки человек после употребления в пищу шаурмы в одном из городских кафе. 11 человек, включая пятерых детей, госпитализировали с диагнозом «острая кишечная инфекция». Сотрудники городского Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники, а следователи изъяли гриль-печи и документацию персонала кафе.

Массовое отравление прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он заявил 14 июня, что десять человек в Братске попали в больницу после того, как посетили кафе. Кобзев добавил, что все остальные пострадавшие лечатся амбулаторно.