Москва, 14 июня, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с «Новикомбанком», направленное на улучшение условий получения финансовой помощи для столичных обрабатывающих предприятий. Соглашение подписано в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с «Новикомбанком»

«Подписанное соглашение направлено на взаимодействие в области развития промышленной политики города и механизмов поддержки предприятий. Стороны будут работать над созданием максимально комфортных условий для заемщиков, в том числе над снижением нагрузки в сборе документов», — заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Также стороны смогут проводить консультации, совместные рабочие встречи, круглые столы, совещания, конференции, семинары, информационные сессии для выработки предложений по вопросам дальнейшего сотрудничества.

«Льготное финансирование промышленности эффективно работает при условии налаженного диалога между предпринимателями, финансовыми институтами и органами власти. Уверена, что подписанное сегодня соглашение станет импульсом для дальнейшего развития промышленных предприятий мегаполиса на благо столицы, ее жителей и отечественной экономики», — отметила председатель правления «Новикомбанка», куратор воронежского регионального отделения «СоюзМаш России» Елена Георгиева.

На сегодняшний день Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) предлагает восемь видов целевых займов, чья сумма может достигать 300 млн рублей. Участвовать в программе могут малые и средние промышленные предприятия. Также с февраля этого года при оформлении кредитов организациям, которые реализуют проекты по строительству промышленной инфраструктуры, больше не надо выполнять требования по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и по численности персонала прошлых лет.