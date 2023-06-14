Москва, 14 июня, 2023, 17:31 — ИА Регнум. В России от суррогатного алкоголя с 3 июня пострадали 106 человек, погибли — 35. Такие данные 14 июня привёл министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Алкоголь

«Пострадали 106 человек, в том числе пятеро детей, погибли 35 человек, в том числе один ребенок», — сообщил министр на пленарном заседании Госдумы.

Он добавил, что алкоголь в России уносит множество жизней.

В Миздраве 8 июня сообщили, что алкогольным напитком «Мистер Сидр» в России отравился 101 человек. В результате скончался 31 человек. Новости о массовом отравлении россиян начали поступать 5 июня. О массовых отравлениях этим напитком сообщили в Самарской, Пензенской, Ульяновской областях и других регионах. Первый случай отравления сидром зафиксировали в Курганской области.

Позже выяснилось, что ядовитый «Мистер Сидр» был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. Это стало основанием для увольнения замначальника регионального главка МВД Юрия Сафронова. Следственный комитет объединит несколько уголовных дел, возбуждённых после отравления людей сидром, в одно производство.