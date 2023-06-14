Новочеркасск, Ростовская область, 14 июня, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Причины пожара на Новочеркасской ГРЭС выяснят специалисты, по предварительной версии, это произошло из-за проведения там работ, заявил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

61. mchs. gov.ru Пожар на Новочеркасской ГРЭС

«Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции», — написал он.

Губернатор сообщил, что при пожаре пострадали три человека, их госпитализировали. Работу ГРЭС приостановили, для потребителей ввели ограничения подачи электроэнергии.

Голубев также отметил, что в борьбе с огнём участвовали более 70 человек, задействовали 29 единиц техники. Площадь пожара достигала 200 квадратных метров. Другие подробности глава региона пообещал сообщить позже.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на Новочеркасской ГРЭС вспыхнул в середине дня 14 июня. Пожар оперативно локализовали, ликвидировали открытый огонь и потушили. Инцидент произошёл в машинном зале между пятым и шестым энергоблоками. Огонь вырывался наружу через кровлю.