Москва, 14 июня, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола. Законопроект вводит запрет для медработников делать операции по смене пола за исключением случаев лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей, сообщили на сайте Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека», — говорится в тексте документа.

Законопроект также исключает государственную регистрацию смены пола без операций.

Авторами законопроекта стали почти 400 депутатов от всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки предлагается внести в федеральные законы «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Министерство здравоохранения поддержало 14 июня ужесточение регулирования вопроса о смене пола. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что недопустима смена пола на основании только лишь желания пациента. При этом в феврале 2023 года министр здравоохранения, отвечая на заседании Совета Федерации на вопрос о негативной западной тенденции навязывания гражданам идеи смены пола, заявил, что Россия и другие страны не согласны с подобной политикой.

В конце мая депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий проводить медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а органам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) вносить изменения в документы на основании соответствующих медсправок. В свою очередь, глава Минюста Константин Чуйченко рассказал, что его ведомство намерено отменить возможность смены пола в паспорте гражданина России и других документах.