Москва, 14 июня, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Когда речь идёт о гарантиях безопасности для Украины, то теоретически и только частично может быть использован израильский вариант взаимодействия Киева с НАТО, то есть сотрудничество без непосредственного вступления в Североатлантический альянс. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июня заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Владимир Трефилов/РИА Новости Алексей Чепа

Так он прокомментировал сведения издания The New York Times о том, что в Белом доме рассматривают возможность предложить киевскому режиму такой сценарий.

«Это, конечно, один из возможных вариантов. Украина пытается вступить в НАТО. Мы никогда этот шаг не признаем. Он неприемлем для России. И поэтому при обсуждении вопроса о гарантиях безопасности Украины, наверное, возможен какой-то симбиоз разных вариантов, включая израильский», — сказал Чепа.

При этом он подчеркнул, что невозможно механически взять и переложить израильский сценарий на украинскую ситуацию, так как налицо абсолютно разные условия, разные позиции.

Что касается того, пойдёт ли на это режим Зеленского, то, как полагает Чепа, он согласится на любые условия, которые обозначат США. Вне зависимости от того, что это будут за условия.

«Что будет предложено, то Киев и поддержит. Нравится это ему или нет. Никто не будет спрашивать», — сказал парламентарий.

Кроме того, он согласился с тем, что информация о том, что США пытаются предложить Украине израильский вариант, не случайно появилась как раз тогда, когда стало очевидно, что пресловутое наступление ВСУ не может закончиться успешно.

По словам Чепы, происходит истощение сил и возможностей ВСУ и поэтому не исключено, что именно с этим связано то, что США стали выдвигать какие-то планы для того, чтобы сохранить лицо. А будущее Зеленского или украинского народа их не волнует.

Вместе с тем депутат призвал внимательно изучать те варианты урегулирования, которые будут предлагаться российской стороне, так как в прошлом западные страны демонстрировали своё вероломство.

«Уже в 2014 году мы бы добились тех условий, которые бы гарантировали нам безопасность. Но мы пошли на минские договорённости, надеясь, что обещания руководства западных государств будут соблюдаться. А они кидали — грубо и цинично. Поэтому доверия к ним сейчас очень мало», — подытожил парламентарий.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что израильский вариант, который Вашингтон будто бы собирается предложить Украине, означает модель сотрудничества, которая подразумевает «10-летние обязательства в области безопасности». Авторы The New York Times убеждены, такой вариант не подходит президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако, по словам бывшего премьер-министр Израиля Нафтали Беннета, в марте 2022 года глава киевского режима соглашался на «израильскую модель».

При этом уточняется, что, хотя администрация Байдена и рассматривает вариант предложения Украине схожей с израильской «модели безопасности», Вашингтон едва ли готов брать на себя такие обязательства перед Киевом, какие у него есть перед Тель-Авивом. Иными словами, в Белом доме склоняются к чему-то напоминающему «израильскую модель» с куда менее долгосрочными обязательствами.