Москва, 14 июня, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Государственная дума 14 июня приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы в России до 21 года.

Константин Михальчевский/РИА Новости Призывники

В законопроекте предлагается установить в 2024 году призывной возраст на уровне от 19 до 30 лет, а с 2026-го — от 21 года до 30 лет. В то же время желающие пойти на военную службу раньше сохранят возможность сделать это с 18 лет.

Инициативу внесла в парламент группа депутатов, возглавляемая председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня думский комитет по обороне рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект. В заключении комитета говорилось, что правительство и правовое управление Госдумы заявляли о замечаниях к проекту, однако они не влияют на его концепцию и их можно устранить ко второму чтению.

Президент России Владимир Путин 22 декабря 2022 года на расширенной коллегии Минобороны согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу о поэтапном увеличении возраста призыва граждан и введении в армии других структурных изменений.