Москва, 14 июня, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Депутаты Государственной Думы в среду, 14 июня, приняли в первом чтении законопроект о праве россиян с судимостью, а также ограниченно годных граждан заключать контракты на прохождение военной службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

По задумке инициаторов проекта, главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и его первого заместителя Андрея Красова, предлагается указать в законе «О воинской обязанности и военной службе» возможность заключения контрактов в период мобилизации, военного положения или в военное время. Допустить к этому предполагается лиц, отбывших наказание, с погашенной судимостью, а также имеющих судимость за преступления небольшой или средней тяжести.

Законопроект в случае его принятия позволит увеличить число контрактников в Вооружённых силах России. Инициативу Картаполова в беседе с ИА Регнум прокомментировал адвокат Владимир Новицкий. Он отметил, что судимость по не тяжким статьям не должна влиять на право гражданина защищать родину. Таким образом, правозащитник позитивно оценил вариант разрешить служить по контракту лицам с судимостью. Новицкий обратил внимание на существование подразделений с ранее судимыми бойцами. Кроме того, как напомнил юрист, президент России Владимир Путин в ноябре 2022 года подписал закон, разрешающий призыв в ходе мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость.