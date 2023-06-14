Новочеркасск, Ростовская область, 14 июня, 2023, 16:48 — ИА Регнум. В Ростовской области потушили пожар на Новочеркасской ГРЭС, сообщил 14 июня представитель пресс-службы станции.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

«На данный момент пожар полностью потушен», — процитировало представителя ГРЭС РИА Новости.

Отмечается, что из-за временной приостановки работы станции электричество с ГРЭС в единую энергосистему пока не подаётся.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что в связи с приостановкой работы ГРЭС в Новочеркасске в регионе будут наблюдаться ограничения в поставке электроэнергии.

По его данным, пожар на территории ГРЭС произошёл в машинном зале. Его оперативно локализовали, ликвидировали открытое горение. Голубев заявил, что никакого взрыва не было и что пожар прогремел, как полагают специалисты, из-за возгорания газа в ходе технологических работ.

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Стало известно, что в результате пожара на Новочеркасской ГРЭС трое сотрудников предприятия получили ожоги. Пострадавшим оказали врачебную помощь.