Красногорск, 14 июня, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Подмосковное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло действующего губернатора Андрея Воробьёва кандидатом на выборы главы Подмосковья. Об этом 14 июня сообщил секретарь областного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев

«На основании протокола по результатам тайного голосования выдвинуть от Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатом на должность губернатора Московской области Воробьёва Андрея Юрьевича», — процитировал его ТАСС.

Брынцалов сообщил, что за действующего губернатора проголосовали 380 человек.

Ранее президент России Владимир Путин пожелал Воробьёву успехов в переизбрании на пост главы Подмосковья. Глава государства поддержал губернатора и отметил, что при его желании и поддержке людей, он может добиться результата.

На выборах губернатора Подмосковья в 2018 году Воробьёв победил с 62% голосов. Во время обсуждения ситуации в регионе в 2022 году Путин отметил, что Московская область по многим позициям находится на очень хорошем уровне. В то же время президент указал, что в Подмосковье сохраняется высокий уровень закредитованности, на что Воробьёв заявил о необходимости средств на развитие региона.