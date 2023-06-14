Санкт-Петербург, 14 июня, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Разрушенная атакой ВСУ плотина на Каховской ГЭС подлежит восстановлению, заявил 14 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума.

ИА REGNUM Плотина Каховской ГЭС

По словам врио главы региона, в рамках восстановительных работ планируется провести замеры на Каховской ГЭС, нужно только дождаться, чтобы установился уровень воды.

«Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит», — заявил Сальдо.

Он добавил, что пока нет речи о том, чтобы в ближайшее время получать электроэнергию с ГЭС.

Ранее Сальдо сообщил, что доложил президенту Владимиру Путину о работе по восстановлению Каховской ГЭС, а также о помощи людям, оказавшимся в зоне затопления. По его словам, крупнейшую катастрофу удалось преодолеть с минимальными жертвами.

Также он отметил, что важная на ближайшее время задача — добиться, чтобы потребление воды в районе ЧС стало безопасным. По словам Сальдо, в регион Минобороны направит войска химической защиты, имеющей необходимое оборудование.

Авария на Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня: целенаправленные удары ВСУ разрушили плотину, хлынула вода, затопив ряд населённых пунктов. Сильнее всего пострадали Новая Каховка, Алёшки и Голая пристань. Погибли 17 человек, 86 пострадали. Из зоны ЧС провели эвакуацию жителей.