Сальдо заявил, что разрушенную плотину Каховской ГЭС можно восстановить
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению
Санкт-Петербург, 14 июня, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Разрушенная атакой ВСУ плотина на Каховской ГЭС подлежит восстановлению, заявил 14 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума.
По словам врио главы региона, в рамках восстановительных работ планируется провести замеры на Каховской ГЭС, нужно только дождаться, чтобы установился уровень воды.
«Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит», — заявил Сальдо.
Он добавил, что пока нет речи о том, чтобы в ближайшее время получать электроэнергию с ГЭС.
Ранее Сальдо сообщил, что доложил президенту Владимиру Путину о работе по восстановлению Каховской ГЭС, а также о помощи людям, оказавшимся в зоне затопления. По его словам, крупнейшую катастрофу удалось преодолеть с минимальными жертвами.
Также он отметил, что важная на ближайшее время задача — добиться, чтобы потребление воды в районе ЧС стало безопасным. По словам Сальдо, в регион Минобороны направит войска химической защиты, имеющей необходимое оборудование.
Авария на Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня: целенаправленные удары ВСУ разрушили плотину, хлынула вода, затопив ряд населённых пунктов. Сильнее всего пострадали Новая Каховка, Алёшки и Голая пристань. Погибли 17 человек, 86 пострадали. Из зоны ЧС провели эвакуацию жителей.