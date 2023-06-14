Варшава, 14 июня, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Повторное участие польских наёмников в нападениях на территорию Белгородской области может привести к конфликту с Россией. Такое мнение 14 июня высказал обозреватель польского издания Mysl Polska Конрад Ренкас.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Участие польских наёмников в нападении на российскую территорию серьёзно нарушает международное право, поэтому Москва имеет все основания требовать объяснений от Варшавы», — написал он в своей статье.

Журналист отметил, что ввиду того, что все наёмники из Польши, согласно действующему законодательству республики, получают персональные разрешения от польского минобороны, попытки властей страны снять с себя ответственность не дадут избежать последствий.

Также Ренкас уточнил, что в этом случае польские власти играют с огнём, так как их действия могут спровоцировать конфликт с Россией или Белоруссией, в котором Польше, по его мнению, не стоит рассчитывать на помощь союзников по НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня президент России Владимир Путин заявил, что наёмники из Польши принимали участие в нападениях на российские регионы. Глава государства уточнил, что польские наёмники несут большие потери, которые скрывают власти Польши.

Боевики так называемого Польского добровольческого корпуса 4 июня признались в участии в нападении на Белгородскую область. По информации телеканала Polsat News, они непосредственно участвовали в боевых действиях.

Диверсанты украинской армии 22 мая проникли на территорию Белгородской области. Об этом сразу доложили президенту России и ввели в регионе режим контртеррористической операции. Вооружённые силы России, Росгвардия, пограничники и ФСБ выдавили и ликвидировали нападавших. По данным Минобороны, диверсантов заблокировали и уничтожили, а их немногочисленные остатки отбросили на территорию Украины и продолжили бить по ним до полной ликвидации.