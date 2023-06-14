Мелитополь, 14 июня, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Администрация Запорожской АЭС сообщила, что не рассматривает возможность консервации станции или прекращения её работы после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил официальный Telegram-канал станции.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

Подчёркивается, что станция находится в безопасности и никаких нарушений условий безопасной работы нет.

«Гидротехнические сооружения АЭС работают в штатном режиме. Имеющихся запасов воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС, даже при условии полного прекращения его подпитки», — говорится в сообщении.

Администрация также отметила, что безопасность работы ЗАЭС не находится под угрозой, системы водоснабжения функционируют штатно и подготовка к отопительному сезону идёт по графику.

«Отсутствуют планы и необходимость консервации на длительный срок или снятия с эксплуатации, а также не рассматриваются вопросы прекращения приема или сокращения количества персонала», — сообщили на станции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ЗАЭС продолжает качать воду из Каховского водохранилища. После аварии на Каховской ГЭС уровень воды в хранилище около Запорожской АЭС упал, но насосы по-прежнему могут работать, но не непрерывно.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил ранее, что разрушение плотины привело к снижению уровня воды в резервуарах для охлаждения ЗАЭС, но он подчеркнул, что причин для паники при этом нет.

Перед этим, 11 июня, сотрудники МЧС России по просьбе руководства АЭС уплотнили затворы гидротехнических сооружений и очистили оголовки колодцев технической воды на пруду-охладителе станции. Это потребовалось для обеспечения надёжного уровня водоснабжения ЗАЭС.

Причиной обеспокоенности её состоянием стал обстрел ВСУ Каховской ГЭС, совершённый в ночь на 6 июня. Вследствие него плотина разрушилась и начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, который затопил более 30 населённых пунктов Херсонской области. Киев попытался обвинить в случившемся Москву, но президент России Владимир Путин в ответ заявил, что Москва не была заинтересована в случившемся, в то время как ВСУ давно пытались её разрушить и обстреливали. Глава государства добавил, что наводнение нанесло ущерб российским территориям.

Глава МЧС Александр Куренков 14 июня отнёс случившееся на Каховской ГЭС и затопление части Херсонской области к чрезвычайной ситуации федерального характера.