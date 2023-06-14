Москва, 14 июня, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Кубой развиваются, несмотря на все сложности, и это необходимо продолжать, заявил 14 июня президент Владимир Путин на переговорах с прибывшим в Москву премьер-министром республики Мануэлем Марреро. Об этом сообщило ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

«Наше двустороннее взаимодействие <…> должно развиваться по всем направлениям, о которых мы договаривались. Уверен, что так оно и будет», — сказал Путин.

Президент отметил, что в приоритете двухсторонних отношений находятся энергетика и туризм, а также ряд других направлений. Он также подчеркнул, что Куба уже десятилетиями находится под санкциями, но справляется с этим. Россия, в свою очередь, будет помогать преодолевать эти трудности.

Путин также выразил надежду, что участие в ПМЭФ будет интересно для главы кубинского правительства и полезно для отношений Москвы и Гаваны.

Марреро в ответ заявил, что в Кубе видят «настоящую силу» в России. Он посетовал, что кубинская экономика слабая и не может развиваться в условиях блокады, но народ островного государства продолжает проявлять стойкость и верность выбранным идеалам.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетил Гавану для участия в заседании российско-кубинской межправительственной комиссии, где его принял Марреро. Стороны подписали ряд соглашений.

В августе 2022 года посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил «Известиям», что Гавана поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Он подчеркнул, что США должны ответить за проведение политики расширения НАТО, которая теперь угрожает глобальной безопасности.