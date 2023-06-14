Москва, 14 июня, 2023, 16:21 — ИА Регнум. В то время как Китай усиливает свои позиции на Ближнем Востоке, влияние США в регионе ослабело настолько, что единственным верным союзником Вашингтона там остался Израиль. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июня заявил бывший депутат Госдумы, востоковед Семён Багдасаров.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, есть масса признаков, которые свидетельствуют о том, что влияние США в этом регионе серьёзно деградировало по сравнению с прежними временами. Более того, Вашингтон сдаёт позиции там, где, как казалось ещё недавно, точно не может их потерять. В первую очередь это касается отношений с Саудовской Аравией.

«Сказывается крайне негативное отношение наследного принца Саудовской Аравии к Байдену. И для США деградация отношений с саудитами оказывается самой болезненной», — пояснил Багдасаров.

И это при том, что Египет, по его словам, тоже пошёл за Саудовской Аравией (как по сирийскому, так и по иранскому вопросу), обоснованно взвесив, где он получит больше денег. Катар тоже занимает неоднозначную позицию. Единственным верным союзником США на Ближнем Востоке остаётся Израиль.

Параллельно с этим усиливается влияние Китая. Например, он собирается инвестировать в Иран до 400 млрд долларов в обмен на дешёвую нефть и прочее. Во-вторых, у Китая, как отметил Багдасаров, сильные позиции в Саудовской Аравии и вообще в странах Персидского залива. У Пекина там множество технологических проектов.

«Китай — это не война, Китай — это деньги. Рубль дал — три забрал. И пока арабским странам эта позиция понятна и близка», — констатировал востоковед.

Вдобавок, у китайцев множество военных баз в Африке, в Азии и так далее. И смысл этих баз один — охрана сырьевых месторождений и коммуникаций, по которым это сырьё идёт в КНР. Так что Китай показывает военную заинтересованность в охране своих экономических интересов.

В США, как пояснил Багдасаров, оценивают все эти риски. И для них ключевой вопрос —восстановить отношения с Саудовской Аравией. Но пока Байден у власти, это трудно будет сделать. Кроме того, для Вашингтона очень важно увести Иран от контактов с Российской Федерацией. Поэтому он начинает игру с Тегераном — снятие санкций по нефти в обмен на прекращение обогащения урана. Кроме того, Белый дом попытается сыграть на противоречиях между Саудовской Аравией и Ираном.

«И если в Иране к власти придут либералы, тогда у нас будут проблемы», — подытожил Багдасаров.

Ранее с выводами об утрате Соединёнными Штатами Америки влияния на Ближнем Востоке выступил политический аналитик Al Jazeera Марван Бишара. По его мнению, Вашингтону будет нелегко восстановить утраченные позиции в этом регионе, так как расположенные там страны успели серьёзно улучшить отношения с Китаем и Ираном и, более того, сохранили крепкие связи с Россией.

Бишара считает, что администрация Байдена преуменьшает важность того факта, что Саудовская Аравия и Иран восстановили дипломатические отношения при посредничестве Китая. Такое усиление КНР, по мнению аналитика, приводит Белый дом в отчаяние.

Также есть мнение, что власти Саудовской Аравии располагают серьёзными рычагами для того, чтобы ощутимо ухудшить экономическую ситуацию в США. СА, которая долгие годы была основным партнёром США на Ближнем Востоке, дистанцировалась от Вашингтона и стала проявлять самостоятельность, взяв политический курс на сотрудничество со странами БРИКС.