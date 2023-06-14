Новочеркасск, Ростовская область, 14 июня, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Работу Новочеркасской ГРЭС приостановили из-за пожара, написал 14 июня глава Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Опора ЛЭП

«Работа станции приостановлена, для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии», — сообщил Голубев.

Он отметил, что причины пожара выясняются. Специалисты выдвинули версию о возгорании газа в ходе технологических работ на ГРЭС. Голубев подчеркнул, что сообщения о взрыве не подтвердились.

Губернатор также заявил, что на ГРЭС к настоящему моменту ликвидировали открытое горение в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками и что пожар локализован.

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Как сообщало ИА Регнум, три человека получили ожоги различной степени тяжести в результате пожара на Новочеркасской ГРЭС 14 июня. Пострадавшим сотрудникам предприятия оказали медицинскую помощь.

Сообщалось о том, что пожар охватил площадь 300 кв. м. На станции вскоре после появления информации о ЧП сообщили о ликвидации открытого горения и о приостановке её работы.