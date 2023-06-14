Москва, 14 июня, 2023, 15:57 — ИА Регнум. В Кремле с большой тревогой восприняли информацию о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова в зоне специальной военной операции, сообщил журналистам 14 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, призывая не верить фейкам и ожидать правдивых сведений.

Иван Шилов ИА REGNUM Адам Делимханов. Депутат Госдумы

«Мы, конечно, с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все», — сказал Песков.

Представитель Кремля выразил надежду, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло. Он добавил, что украинские СМИ постоянно распространяют фейки, поэтому лучше дождаться реальной информации.

Как сообщало 14 июня ИА Регнум, сначала в СМИ и ряде Telegram-каналов прошла информация о том, что Делимханов якобы получил ранение. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не может выйти с ним на связь. Позже глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») сообщил, что Делимханов не погиб и не ранен. Депутат также призвал не верить пропаганде.