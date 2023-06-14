Москва, 14 июня, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Республика Крым — это регион России, который не может быть никем арендован. Об этом 14 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия на переговорах в Стамбуле планировала договориться с Украиной об аренде Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Нет, это не так», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Крым является российским регионом и неотъемлемой частью страны.

Весной 2022 года делегации России и Украины обсуждали проект договора о прекращении военных действий. Президент России Владимир Путин 13 июня на встрече с военкорами назвал это соглашение «неплохим» и уточнил, что Москва и Киев его парафировали, однако затем власти Украины «просто выбросили его».

Позднее Лукашенко, говоря об этом документе, посчитал его «нормальным». Он заявил, что в проекте соглашения была предусмотрена по Крыму «аренда там какая-то длительная».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как зимой 2013–2014 гг. на киевском майдане на Украине свергли законно избранное правительство. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.