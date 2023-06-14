Москва, 14 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июня ответил на вопрос журналистов о законопроекте об освобождении участников специальной военной операции от уголовной ответственности. Как заявил представитель Кремля, пока комментировать ему нечего.

Станислав Красильников/ТАСС Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО

«Пока идет обсуждение в парламенте, мы не считаем возможным комментировать», — сказал Песков.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об основаниях освобождения от уголовной ответственности участников спецоперации, в том числе заключивших контракт о военной службе. Авторы идеи предложили освободить от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения государственной награды осужденных за преступления небольшой или средней тяжести.

Контроль за освобождёнными от ответственности могут возложить на командование воинских частей. В пояснительной записке проекта указано, что реализация его положений распространится на лиц, совершивших преступления до момента вступления его в силу.