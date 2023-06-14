Санкт-Петербург, 14 июня, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Делегация компании «ФосАгро» принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. Как сообщает пресс-служба компании, «ФосАгро» является партнёром форума с застройкой стенда.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Руководство компании примет участие в 14 панельных сессиях и бизнес-диалогах. «ФосАгро» поделится опытом в планировании и реализации долгосрочных стратегий развития, направленных на повышение конкурентоспособности компании в России и за рубежом, укреплении позиций среди глобальных лидеров отрасли, а также в области корпоративной социальной ответственности как фактора устойчивого развития и решения глобальных вызовов.

Компания проведет встречи с инвесторами и подпишет 11 соглашений со своими партнерами в области создания инновационных продуктов и образовательных программ, развития цифровых решений и логистических платформ, зеленой энергетики, а также с регионами присутствия в сфере социально-экономического сотрудничества. В регионах присутствия «ФосАгро» известна социальными и благотворительными программами, в том числе в сфере образования, здравоохранения, туризма, молодежной политики и поддержки спорта. Компания занимается подготовкой высокопрофессиональных инженерных и рабочих кадров, выстроив образовательную парадигму «Школа — колледж/университет — предприятие» с использованием дуальной практики обучения. В прошлом году расходы на благотворительные и социальные проекты «ФосАгро» увеличились почти в два с половиной раза и составили 12,9 млрд рублей.

«Те глобальные перемены, которые за прошедший год затронули многие аспекты жизни, показали нам как важность укрепления связей с дружественными государствами, так и необходимость обеспечения технологический самодостаточности, — заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. — ПМЭФ-2023 станет уникальной площадкой для обсуждения вопросов развития мировой и российской экономики в новых реалиях, построения технологического суверенитета нашей страны, а также поддержания вектора устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса».

«ФосАгро», — отметил Рыбников, — лидер по поставкам всех видов минеральных удобрений на внутренний рынок — вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Это важный элемент национального суверенитета. Компания играет ключевую роль и в международной продовольственной безопасности, снабжая аграриев в порядка 100 странах мира экоэффективными удобрениями, свободными от опасных для здоровья человека и почв концентраций токсичных веществ. Нам есть о чём рассказать и в области импортозамещающих инноваций. «ФосАгро» совместно с партнёрами активно развивает инновационные биопрепараты, снижая зависимость отечественного АПК от импортной продукции. На данный момент в портфеле компании уже 57 марок удобрений».