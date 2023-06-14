Москва, 14 июня, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Сообщения о том, что к подрыву «Северных потоков» причастна Польша, могут быть вбросом, чтобы отвлечь внимание от настоящих заказчиков данного теракта. Об этом 14 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Мы не можем исключать, что вся эта информация вбрасывается, чтоб отвлечь внимание от истинных заказчиков этого террористического акта против критически важной международной инфраструктуры», — сказал Песков.

Он отметил, что по этой теме постоянно поступает разная информация. В Кремле всё это фиксируют, все версии заслуживают внимания.

Песков также подчеркнул, что теракт на «Северных потоках» не получилось бы совершить без содействия спецслужб какого-либо государства. Он также напомнил, что Россию не допустили к участию в расследовании этого преступления.

Диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Злоумышленники подорвали три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. При этом Стокгольм и Копенгаген не допустили Москву к своему расследованию, но пригласили немецкую сторону.

Со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками США, The New York Times в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. С версией о том, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая проукраинская группировка, выступило также немецкое издание Die Zeit.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что следователи в Германии, проводящие расследование подрыва газопроводов, выяснили, что украинская группа, которую подозревают в причастности к теракту, арендовала яхту в Варшаве. В Польше в ответ опровергли сообщения о причастности властей страны к подрыву газопроводов.

Президент России Владимир Путин назвал это «полной чушью». Песков же заявил, что у Кремля есть доказательства причастности англосаксов к теракту.

Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил в причастности к теракту президента США Джо Байдена. По его мнению, причиной для этого стало нежелание Германии отправлять на Украину новые партии вооружений.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет моральное право ответить на подрыв трубопроводов. Он предложил уничтожить кабели связи Запада на дне Атлантического океана.

Шведский прокурор Матс Юнгквист заявил 14 июня, что следователи планируют завершить расследование к осени.