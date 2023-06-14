Вашингтон, 14 июня, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена рассматривает вариант предложения Украине схожей с израильской «модели безопасности», однако Вашингтон едва ли станет брать на себя такие долгосрочные обязательства перед Киевом, какие есть перед Тель-Авивом. Об этом 14 июня написала газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил автор, сейчас помощники президента США заявляют членам Конгресса, что Вашингтон намерен перейти к чему-то, напоминающему, по их словам, «израильскую модель», базирующуюся на американских десятилетних обязательствах по безопасности.

«При этом обязательства перед Украиной будут, «практически наверняка, менее долгосрочными», — говорится в публикации.

Уточняется, что это совершенно не такие гарантии безопасности, какие желал бы получить президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг затруднился указать точные сроки вступления Украины в НАТО и назвал условием для этого «победу» Киева в конфликте. Он подчеркнул, что, если украинская армия не победит, ни о каком членстве не может быть и речи.

Также в мае в Киеве заявили, что Украина хочет получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе в июле. В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США поддерживают политику «открытых дверей» в рамках вопроса вступления Украины в НАТО. При этом он добавил, что такой вопрос нужно согласовывать со всеми странами — членами альянса.