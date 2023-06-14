Москва, 14 июня, 2023, 15:34 — ИА Регнум. В администрации президента России не располагают информацией о намерении президента Франции Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС. Об этом 14 июня заявил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

EPA/CHARLES PLATIAU/POOL/ТАСС Эммануэль Макрон

Как отметил Песков в ответ на просьбу прокомментировать такие сообщения, в Кремле не знают, как, в качестве кого, с какой целью мог бы принимать участие в предстоящем саммите БРИКС французский лидер.

«Мы не располагаем такой информацией», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня газета L’Opinion сообщила, что Макрон попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу позволить ему принять участие в августовском саммите БРИКС. По данным журналистов, президент Франции обсуждал этот вопрос в ходе телефонного разговора со своим южноафриканским коллегой.

Также отмечалось, что Рамафосу эта просьба Макрона удивила. При этом ЮАР ничего не ответила по поводу возможности приезда лидеров других стран на саммит БРИКС.