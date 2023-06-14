Москва, 14 июня, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В России не хватает законодательной базы для использования беспилотных летательных аппаратов, которые уже активно применяются в разных сферах жизнедеятельности, поэтому поручение президента России Владимира Путина кабмину по разработке мер для интеграции в воздушное пространство беспилотников своевременное и необходимое. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину принять исчерпывающие меры для интеграции беспилотников в единое воздушное пространство. Речь в частности идёт о системах навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению дронов.

Как объяснил военный лётчик, сейчас в России не хватает именно законодательной базы, которая бы регламентировала запуск и полёт любого дрона на территории государства, а также позволила бы гармонично сосуществовать в едином пространстве беспилотникам и воздушным судам.

«Использование воздушного пространства базируется на воздушном кодексе России. Необходимо прописать функции и технологии для БПЛА, нужны конкретные «методички» с описанием, как управляются дроны, для чего и почему. Есть порядок, по которому судну разрешается подняться в небо, нужны разрешения и сертификаты. Что-то подобное должно появиться и в этой беспилотной авиации, именно стратегической. Где-то нужно будет увеличить штат в системе управления полётов. А также усиливать контроль над использованием воздушного пространства по линии ПВО и ВВС», — рассказал Попов.

Генерал авиации отметил, что беспилотники могут летать на разных высотах, в том числе на пределе «ниже нижнего». На такой низкой высоте летают также легкомоторные небольшие самолёты. Чтобы не допустить аварии и угрозы столкновения, требуется дополнительное эшелонирование, а значит, и увеличение числа диспетчеров. Также Попов указал, что законодательная база предполагает и дополнительный контроль за действиями всех беспилотников на территории России с целью недопущения провокаций или атак. Однако, как отметил эксперт, не стоит воспринимать БПЛА только как часть военной авиации.

«Беспилотники могут работать и в экономических целях. Они могут опылять поля, вести мониторинг окружающей среды, использования дорожной сети, трубопроводов, что сейчас в основном делает пилотируемая авиация. Ещё есть экспериментальная авиация. Речь о тех, кто создаёт, разрабатывает БПЛА. Их тоже нужно тестировать, а для этого нужны «свободные» зоны для испытательных полётов», — пояснил заслуженный лётчик.

Как отметил Попов, внимание обращено правительством как раз потому, что нужно разработать множество документов и распоряжений, сформировать законодательную базу, закрепляющую, кому, где и когда летать. Также лётчик добавил, что будут разрабатываться требования и к промышленности по созданию разных по своему функционалу и назначению дронов.

В конце апреля российский лидер заявил, что Росавиация должна активнее работать над цифровизацией воздушного движения, иначе придётся создавать параллельную структуру для беспилотных летательных аппаратов. По мнению Путина, беспилотники должны быть повсеместно и их следует интегрировать в единую сеть.