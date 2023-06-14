Москва, 14 июня, 2023, 15:26 — ИА Регнум. В случае создания санитарной зоны на Украине российская военная инфраструктура продвинется вглубь украинской территории, сообщил 14 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

Комментируя заявление президента Владимира Путина о том, что России, очевидно, придётся обезопасить себя созданием санитарной зоны на Украине в случае продолжения попыток ВСУ атаковать приграничные территории, Песков напомнил о постоянных обстрелах с украинской территории жилых районов, социально значимых объектов.

«Чтобы обеспечить безопасность по мере появления вооружения у Киева, придется отодвигать военную инфраструктуру, чтобы обеспечить безопасность граждан», — сказал Песков.

13 июня Путин в ходе беседы с российскими военкорами высказал предложение рассмотреть вариант создания на Украине санитарной зоны на таком удалении, чтобы обстрелы ВСУ не достигали территории России.

На слова президента отреагировал 14 июня заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предложил выделить под санитарную зону на Украине всю территорию от границ России до Львова, тем более что Запад накачивает ВСУ всё более дальнобойными видами оружия.