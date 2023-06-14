Москва, 14 июня, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получает информацию о ходе СВО из множества источников, имеет представление о реальной картине на местах. Об этом на брифинге 14 июня журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле

«Президент имеет представление о реальной картине на местах. И конечно, он будет продолжать эту практику, будет общаться и с военкорами, и с комбатами», — сказал Песков.

Он добавил, что президент всегда так делает, в этом его сильная сторона.

Президент России Владимир Путин встретился с военными корреспондентами 13 июня. Во встрече приняли участие не только журналисты телеканалов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», но и блогеры, а также авторы Telegram-каналов. В ходе встречи стороны затронули широкий спектр вопросов, включая СВО, оборонное производство, геополитику и Запад, зерновую сделку.