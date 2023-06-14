При пожаре на ГРЭС в Новочеркасске пострадали три человека
Новочеркасск, Ростовская область, 14 июня, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Три работника Новочеркасской ГРЭС пострадали во время пожара, сообщил 14 июня Telegram-канал «112».
Ольга Халманова/РИА Новости
Скорая помощь
Сообщается, что сотрудники предприятия получили ожоги различной степени, им оказывают медицинскую помощь.
В экстренных службах региона сообщили, что на станции к настоящему моменту удалось ликвидировать открытое горение.
Ранее ИА Регнум сообщало, что площадь пожара на Новочеркасской ГРЭС составила примерно 300 кв. м. Также сообщалось о временном прекращении работы станции.