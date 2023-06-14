Новочеркасск, Ростовская область, 14 июня, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Три работника Новочеркасской ГРЭС пострадали во время пожара, сообщил 14 июня Telegram-канал «112».

Ольга Халманова/РИА Новости Скорая помощь

Сообщается, что сотрудники предприятия получили ожоги различной степени, им оказывают медицинскую помощь.

В экстренных службах региона сообщили, что на станции к настоящему моменту удалось ликвидировать открытое горение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что площадь пожара на Новочеркасской ГРЭС составила примерно 300 кв. м. Также сообщалось о временном прекращении работы станции.