Москва, 14 июня, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июня заявил, что глава государства Владимир Путин рассматривает возможность прекратить участие страны в зерновой сделке. Представитель Кремля пояснил, что речь идёт не о досрочном выходе, а о прекращении участия по окончанию активного периода.

Андрей Рубцов/ТАСС

«Это возможно по её окончании. Россия уже неоднократно делала такие жесты доброй воли, но в условиях отсутствия взаимности и отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договоренностей, касающихся РФ, проявление политической и доброй воли не может быть бесконечным. Продвижения пока нет», — сообщил Песков.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что решение большинства проблем зерновой сделки блокирует Запад. В частности, из-за него нет прогресса в трёх из пяти пунктов соглашения. Во время переговоров в Женеве с участием представителей ООН особо рассматривались пять системных проблем: переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT, возобновление поставок запчастей и техники, логистика и страхование, ситуация с аммиакопроводом Тольятти — Одесса и разблокировка «замороженных» российских активов. В МИД подчеркнули, что темы аммиакопровода, «Россельхозбанка» и запчастей полностью блокируются Западом.

Предварительно, участники зерновой сделки продлили её до 18 июля 2023 года. На тот момент замглавы МИД Сергей Вершинин подчеркнул, что все дальнейшие действия России будут исходить исключительно из собственных интересов.

Как сообщало ИА Регнум, зерновую сделку сроком на 120 дней согласовали в 2022 году и несколько раз продлевали. Она состоит из двух соглашений, одно из которых регулирует вывоз украинского зерна, и ещё одно — доступ сельхозпродукции и удобрений из России на мировые рынки.

В марте 2023 года украинский вице-премьер Александр Кубраков заявил, что действие сделки продлили на 120 дней, хотя в МИД России настаивали на 60. При этом Москва много раз указывала на несоблюдение другими участниками её условий по сделке. 17 мая в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили продление зерновой сделки на два месяца.