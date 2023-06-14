Москва, 14 июня, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Российская специальная военная операция продолжается, и её статус не планируется расширять. Об этом 14 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нет. Сейчас об этом речь не идёт. Это остается специальной военной операцией. И она продолжается», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля уточнил, что в Москве согласны с тем, что СВО — это правозащитная операция, так как её главной целью является защита права жителей Донбасса на жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня президент России Владимир Путин заявил на встрече с военкорами, что сейчас в стране не нужно проводить дополнительную мобилизацию. Он указал, что некоторые общественные деятели предлагают набрать от одного до двух миллионов военных, и добавил, что такая возможность зависит от того, чего Россия хочет от СВО. При этом российский лидер уточнил, что с февраля свыше 150 тыс. человек записались в российскую армию.

Позднее глава государства заявил, что проходящих срочную службу военнослужащих не планируется направлять в зону СВО. Он уточнил, что, согласно докладам Минобороны, в данный момент нет такой необходимости.

Также президент отметил, что необходимости в введении на всей территории России режима военного положения нет. При этом такой режим введён в октябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Меры реагирования в этих регионах, согласно указу главы государства, определяют местные власти.