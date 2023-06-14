Вена, 14 июня, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Россия продолжит жёстко отвечать на любые атаки на Запорожскую АЭС со стороны украинской армии, заявил 14 июня глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Продолжим жёстко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, чреватые возникновением ядерной катастрофы», — привело его слова агентство РИА Новости.

Он добавил, что Москва неоднократно предупреждала мировое сообщество о намерении украинской армии провести операцию с целью захватить станцию.

Как сообщало ИА Регнум, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил 14 июня, что Киев может устроить новую провокацию против ЗАЭС из-за неудач наступления ВСУ. Он отметил, что украинские военные после подрыва Каховской ГЭС продолжают планировать форсировать Днепр в Херсонской области и около Энергодара. Также Рогов назвал большой вероятность того, что ВСУ предпримут попытку устроить провокацию против ЗАЭС.

Так, 11 июня в брызгальном бассейне Запорожской АЭС обнаружили осколок от снаряда американской гаубицы М777, которые используют ВСУ. Осколки нашли в одной из чаш системы технической воды Запорожской АЭС.

До этого 28 мая 2023 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС при помощи ударного БПЛА, аппарат посадили и обезвредили. Он нёс на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора.