Москва, 19 июня, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Текстильные фабрики в условиях острой потребности наращивания производства при помощи экспертов нацпроекта «Производительность труда» увеличивают выпуск тканей и холста. По итогам апреля 2023 года производство текстильных изделий в России выросло на 1,1%, одежды — на 3,3%, информирует Росстат. Специалисты из Федерального (ФЦК) и региональных центров компетенций (РЦК) внедряют инструменты бережливого производства на заводах и фабриках 85 регионов. Это помогает предприятиям без лишних затрат выпускать ещё больше продуктов для жителей России.

Цитата сайта производительность. рф В Московской области ускорили пошив спецодежды для защиты от смертельно-опасных промышленных рисков

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Производительность труда» реализуется с 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Он призван обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. Выступая 16 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин отметил, что в нацпроекте участвуют около 5000 предприятий.

«Более 88 тысяч сотрудников прошли обучение новым современным методикам. Мы видим, как эта работа дает результат <…>. Внедрение принципов бережного и эффективного производства должно набирать оборот, причем не только в базовых отраслях экономики, но и в других секторах, в социальной сфере», — отметил Владимир Путин.

Для этого, по мнению российского лидера, необходимо в полной мере задействовать ресурс Федерального центра компетенций и даже расширить его мандат. Президент также отдельно подчеркнул важность повышения темпов автоматизации во всех отраслях экономики.

«Бережливые технологии становятся одним из значимых факторов экономического развития, одним из драйверов роста. Многое уже сделано для продвижения культуры непрерывных улучшений на уровне предпринимательского сообщества: под руководством ФЦК в стране развернута широкая сеть региональных центров компетенций, которая в тесной связке с Агентством развития профессий и навыков работает над повышением квалификации сотрудников компаний и развивает движение рационализаторов», — подчеркнул куратор нацпроекта «Производительность труда» — первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Одна из самых современных текстильных фабрик России — подмосковное НПО «Энергоконтракт» разрабатывает и производит высокотехнологичные средства индивидуальной защиты для работников опасных производств — защищающие от открытого пламени, брызг расплавленного металла, электрической дуги, электромагнитного поля и других рисков.

После вступления в нацпроект фабрика смогла нарастить производство, теперь за квартал производится на 8,5 тысяч единиц продукции больше.

«Решение вступить в нацпроект созрело, когда мы увидели реальные успешные результаты партнеров и поставщиков, которые уже стали ее участниками», — говорит директор по развитию «Энергоконтакта» Ирина Николаева. В результате преобразований на экспериментальных потоках выработка увеличилась почти на треть.

Воронежская фабрика «Промтекстиль» более 80 лет производит прокладочные холсты — ткань из синтетических нитей или смесовой пряжи, предотвращающую слипание слоев прорезиненной ткани и резиновых деталей в рулоне. В её ассортименте более 70 наименований. В рамках нацпроекта «Производительность труда», предприятие получило заём на модернизацию производства. Руководство рассчитывает, что создание новых, в том числе высокопроизводительных рабочих мест даст рост производительности труда в 58%. Бережливые технологии уже увеличили выработку продукции в 1,6 раза.

Эксперты РЦК помогли предприятию на 60% нарастить объемы производства на пилотном потоке по изготовлению прокладочных холстов. При этом время производства сократилось на 53%, а незавершенное производство снизилось на 67%. Годовая производственная мощность уже составляет 6 млн погонных метров готовой продукции. По словам руководителя проектного офиса на «Промтекстиле» Марины Гричанниковой, достичь целевых показателей удалось за счёт оптимизации производственного цикла и улучшения логистики на участке термостабилизации.

В Челябинской области одному из ведущих отечественных производителей домашнего текстиля — торговому дому «Леди Прима» — удалось нарастить объемы выпуска после устранения неэффективной организации рабочих мест. Инструменты бережливого производства уменьшили время изготовления комплекта подушек, одеял, покрывал, штор и скатертей более чем на 20% (с 94 до 74 минут).

Благодаря участию в нацпроекте сотрудники предприятия теперь смогут сами выявлять «узкие места» в производственных циклах и находить решения для их устранения. По словам гендиректора компании Дениса Силина, уже первые изменения существенно повлияли на эффективность. «Уверены, что результаты, которые мы видели на идеальном производстве — увеличение производительности на 20%, — достижимы. Кроме того, работники убедились, что на улучшаемом потоке работать легче, а зарплата при этом становится больше», — пояснил Денис Силин.

В Волгоградской области производитель хлопчатобумажных тканей компания «Камышинский текстиль» улучшения вместе с экспертами ФЦК начали внедрять на участке пневматических ткацких станков. В итоге выработка выросла на 11%, а время производства сократилось на 19%. Для отладки процессов предприятие выбрало участок по производству суровой ткани. Эту ткань применяют для пошива спецодежды, обуви и производстве мебели. За счет стандартизации рабочих мест и разработки системы заказа тканей с учетом остатков, компания увеличила объемы производства. Участие в нацпроекте для предприятия — один из этапов успешного развития. Нехитрые инструменты 5С (постоянное совершенствование, систематизация, сортировка, соблюдение чистоты и соблюдение порядка) позволяет производить больше при рациональном расходовании времени и сырья.

Узнать больше об инструментах бережливого производства и его результатах российский бизнес может на V федеральном форуме «Производительность 360». Прием заявок на участие в мероприятии уже стартовал». В этом году главная дискуссионная площадка по обмену опытом повышения эффективности бизнеса пройдет с 20 по 21 июля в Казани в «ИТ-парке» имени Башира Рамеева. Ожидается, что мероприятие посетит около тысячи собственников и руководителей крупных российских компаний.