Москва, 14 июня, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Российские военные сорвали в Запорожской области попытку атаки 128-й горно-штурмовой бригады украинской армии. Об этом 14 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На запорожском направлении ударами штурмовой авиации сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области», — сказал он.

Конашенков отметил, что также российская авиация и артиллерия обнаружили и уничтожили возле временно оккупированного киевскими властями города Запорожье РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18».

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны рассказал, что за сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили две британские крылатые ракеты Storm Shadow и четыре ракеты американских реактивных систем залпового огня HIMARS украинской армии.

Конашенков отметил, что также российская ПВО перехватила за это же время 20 украинских дронов. По данным Минобороны, в общей сложности за время проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 4605 беспилотников ВСУ.